Mamadou Lamine Dianté, LACOS : « Nous invitons le juge Aly Ciré Bâ à faire comme les juges Kéba Mbaye et Sabassy Faye »

C'est l'ancien syndicaliste de l'éducation nationale qui a ouvert le concert des orateurs de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi et du LACOS. Mamadou Lamine Dianté invite le juge Aly Ciré Bâ a en faire comme ses prédécesseurs qui ont marqué l'histoire politique et syndicale du Sénégal.







« Le vendredi 17 novembre 2023 est une journée historique pour Ousmane Sonko. C’est pourquoi nous leader de la société civile réunis autour de Lacos et de la coalition politique Yewwi Askan Wi avons appelé cette rencontre pour inviter les sénégalais à ne pas rater le coche de l’histoire. Ousmane Sonko est une référence comme le juge Kéba Mbaye, Me Abdoulaye Wade, Mademba Sock et j’en passe. C’est pourquoi nous invitons le juge Aly Ciré Bâ à faire autant que Kéba Mbaye et Sabassy Faye » lance Mamadou Lamine Dianté membre du LACOS.