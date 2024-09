Mamadou Ibra Kane sur la sortie du gouvernement : « Une tentative de diabolisation pour camoufler leur incompétence »

Le président du mouvement « Demain c’est Maintenant » s’est exprimé ce jeudi après la conférence de presse du gouvernement. Selon Mamadou Ibra Kane, cette tribune devait être une occasion pour le gouvernement de Ousmane Sonko, de se prononcer sur les urgences et non sur une tentative de diabolisation et aux allures de campagne électorale rien que pour camoufler leur incompétence. Le chômage, la vie chère, les difficultés dans les entreprises, l’émigration irrégulière , les inondations etc… tant que facteurs qui nécessitent une action rigoureuse du premier ministre et de ses hommes » a constaté le soutien politique de Amadou Bâ.







À en croire Mamadou Ibra Kane, « l’urgence est de gérer ces scandales au niveau de l’ASER et de l’ONAS ainsi que cette situation économique morose dans le pays ». Par ailleurs, il fera remarquer que le porteur de « la nouvelle responsabilité » Amadou Bâ, au regard des accusations portées sur lui, ne lui feront pas réagir. Le candidat arrivé deuxième à la dernière élection va s’adresser aux sénégalais le moment venu, selon le leader de « Demain c’est Maintenant ».