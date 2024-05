Mamadou Guèye "Pabi" après la première victoire de l'AS Douanes : "Nous avons été agressifs !"

L'AS Douanes a su rebondir après une défaite cuisante lors de la première journée de la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Les joueurs coachés par Mamadou Guèye "Pabi" ont retrouvé leur détermination et ont remporté une victoire convaincante de 76 à 59 contre l'US Monastir. Lors de la conférence de presse qui a suivi le match, Pabi s'est exprimé sur la performance de son équipe en déclarant : "Nous avons été agressifs avec une très bonne défense." Cette stratégie a clairement porté ses fruits, permettant à l'AS Douanes de prendre le contrôle du match et de s'imposer face à leur adversaire. Pabi et ses joueurs sont maintenant prêts à affronter les prochains défis avec la même intensité et la même détermination.