Ardemment attendu pour se prononcer sur les questions politiques actuelles, Mamadou Diop Decroix s'est enfin défini ce matin lors du point de presse organisé par son parti And Jëf/ Pads.



Dans sa déclaration, l'ancien ministre sous Wade se veut clair : "Notre parti a pris le temps de voir les changements effectués par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner notre position sur la situation politique actuelle".



Poursuivant son propos, Diop Decroix ajoute : "Notre préoccupation est de construire le pays..." And Jëf/Pads est toujours dans sa logique, mais avec les réaménagements récents du président de la République et la réapparition de plusieurs hommes politiques de l'opposition, Macky Sall est plutôt dans une stratégie de combine et de combinaison.



"Il est dans une construction politique de portée stratégique. Il faut que le peuple sache que nous sommes dans un tournant politique, exceptionnel."

Pour le leader de AJ/Pads, le président devrait savoir que c'est le peuple qui n'en peut plus et qu'aucune combinaison ne pourrait résoudre les difficultés auxquelles les sénégalais font face".



Mamadou Diop Deroix et son parti estiment être plus que jamais ancrés dans l'opposition pour répondre aux besoins urgents des sénégalais car, considèrent-ils, "cette voie empruntée par le chef de l'État est sans issue et ne pouvant répondre aux exigences de l'heure".