Mamadou Bamba Ndiaye : Le dernier adieu... (Reportage)

À 15h passées d’une vingtaine de minutes, la dépouille de l’ancien ministre des affaires religieuses sous l’ère Abdoulaye Wade vient d’être acheminée au cimetière Bakhiya de Yoff. Une forte délégation composée de ses proches, amis, collaborateurs et sympathisants s’est chargée de l’accueillir.

Place à la levée du corps.



Aussitôt après la prière d’adieu, la délégation s’est dirigée dans les cimetières pour l’ultime au revoir.

Le moment était empreint d’émotion.



Sous le coup du chagrin, ses proches tentent de témoigner sur leur parent.



Quant à ses collaborateurs, ils retiennent du défunt, un défenseur des causes nobles.



C’est le Sénégal tout entier qui a perdu, confient ces derniers qui estiment que Bamba mérite les hommages de la République.



Mamadou Bamba Ndiaye était âgé de 63 ans. Il est parti pour de bon, laissant derrière lui une famille et des amis qui soutiennent l’avoir porté à jamais dans leur cœur.