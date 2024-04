Mamadou Badio Camara au PR Bassirou D. Faye : « Vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance! »

Le président du Conseil Constitutionnel, Mamadou Badio Camara, a adressé au président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ses félicitations et lui rappelle l’importance de son élection à la tête de l’État. « Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement », a reconnu le président des 7 sages qui ont accueilli la prestation de serment du successeur de Macky Sall.



Ce matin, au centre des expositions du CICAD de Diamniadio, dans une salle remplie de chefs d’État et de personnalités africaines, le président du Conseil Constitutionnel estime que, désormais, sur les épaules du nouveau président, les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d’enfants, dont l’aspiration à un travail digne et une vie décente, est encore intacte au point de risquer leurs vies en affrontant les océans ou l’immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d’une vie meilleure, ailleurs ».







La cérémonie de prestation de serment du président de la République s'est tenue, sur le fondement de l’article 37 de la Constitution qui stipule que « le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil Constitutionnel en séance publique… »



Le serment permet de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier, afin d’encourager l’ouverture du Sénégal au monde, à travers la coopération internationale, dans un contexte de lutte contre des idéologies qui divisent et qui stigmatisent.







Cette exigence de solidarité, malgré les diversités culturelles, géographiques, religieuses entre autres, justifie aujourd’hui la présence aux côtés du peuple sénégalais, de Chefs d’État étrangers, de diplomates et de représentants d’institutions régionales et internationales, venus célébrer avec la nation, l’une des plus belles fêtes de la démocratie.