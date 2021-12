Malick Sall, ministre de la Justice : « La prison de Rebeuss n'est plus adaptée. Nous voulons que ce qui se passe à Rebeuss s'arrête! »

C'est à la Zone franche industrielle de Mbao que le ministre de la Justice s'est offusquée de ce qui se passe à la prison de Rebeuss. Me Malick Sall soutient que "nous avons parfois certaines prisons comme Rebeuss qui ne sont plus adaptées. C'est des centres de dernière génération dont nous avons besoin. Nous voulons que ce qui se passe à Rebeuss s'arrête", fait-il savoir.



En réponse à la "mutinerie" qui a eu lieu la semaine dernière à la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6, le ministre de dire en esquivant la question, "des prisons dans certaines régions qui sont en zinc avec des températures à 40°. Je vous demande de vous mettre à la place de ces prisonniers. Les nerfs sont à fleur de peau. Il y a une certaine surpopulation".



Il poursuit qu' "avec ce que nous venons d'inaugurer, avec le bracelet électronique, avec d'autres systèmes d'aménagement, nous aurons bientôt des prisons où il fera mieux vivre. Nous allons construire 9 centres pénitentiaires à travers tout le pays", promet le garde des sceaux à l'occasion de l'inauguration du Centre pénitentiaire de formation industrielle de Mbao qui va permettre aux détenus d'avoir une insertion sociale.