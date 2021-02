Malick Daff (entraîneur Jaraaf) : « On s’attendait à un match compliqué contre le Ndiambour »

Malick Daff a su déjouer le match piège de ce samedi, contre l'équipe du Ndiambour jusque-là invaincue en Ligue 1 après cinq journées. Malgré la discipline tactique et l'impact physique imposée par les visiteurs, le Jaraaf a su prendre son mal en patience pour marquer l'unique but de la partie à la 80e minute. De l'avis du technicien qui réagissait ainsi après le match : « On s’attendait à un match compliqué contre Ndiambour. »



Après la lourde défaite subie 4-1 contre l'As Douanes, le Jaraaf semble avoir retrouvé le bon rythme avec trois victoires d'affilée en L1. Toutefois l'entraîneur des médinois déclare vouloir rester concentré sur le reste du championnat qu'il juge plus que jamais ouvert. Une bonne chose avant de se rendre au Zimbabwe pour affronter le Platinum FC en barrages de la Coupe CAF, le 14 février prochain...