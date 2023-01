Mali : le président de la transition, le colonel Assimi GOITA accorde une grâce et une remise totale de peine aux 49 militaires ivoiriens. (Décret)

Après leur condamnation par la justice malienne au terme de leur procès tenu récemment au Bamako, le président de la transition malienne, le Colonel Assimi Goita a accordé la grâce présidentielle et une remise totale de peine aux 49 soldats ivoiriens, condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes : « crimes d'attentat et de complot contre le Gouvernement; atteinte à la sûreté extérieure de l’État; détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

Dans un décret n° 2023-0002/PT-RM du 06 janvier 2023, le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l'État malien « démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, et celles entre le Mali et la Côte d'Ivoire », rapporte le document lu à Dakaractu...