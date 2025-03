Mali: deux membres d'un groupe pro-junte tués par un engin explosif

Deux membres d'un groupe armé allié au pouvoir malien ont été tués samedi après que leur "moto a heurté un engin explosif improvisé" dans le nord-est du Mali, selon un communiqué de leur mouvement.



Les deux victimes appartiennent au Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA - Mouvement politico-armé du nord du Mali pro-junte), a indiqué ce groupe dans un communiqué daté de Ménaka, chef-lieu de la région éponyme.



Elles "participaient à l'escorte sécurisant un convoi de vivres destiné à la ville de Ménaka", selon le communiqué.



Les faits se sont produits près de la localité d'Indelimane, sur l'axe Ansongo-Ménaka.



Le MSA "réaffirme son engagement aux côtés des Forces armées maliennes pour assurer la protection des populations et de leurs biens".



L'Azawad est le nom du territoire revendiqué par les indépendantistes dans le nord du Mali. Les groupes armés séparatistes ont perdu le contrôle de plusieurs localités du Nord fin 2023 après une offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal, bastion de la revendication indépendantiste et enjeu de souveraineté majeur pour l'Etat central.



Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique et de groupes criminels communautaires. Elle s'ajoute à une grave crise économique.



Une junte militaire est au pouvoir depuis deux coups d’État en 2020 et 2021.