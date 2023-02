Mali : Trois militaires Sénégalais tués et cinq blessés suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé

La Dirpa informe que les blessés ont été secourus et évacués vers les structures médicales dédiées. Les procédures administratives sont en cours pour le rapatriement des corps et des blessés.



Pour rappel, le DETSEN 11/MINUSMA, d'un effectif de 850 militaires, a été déployé au Mali entre le 16 août et 15 septembre 2022, pour une durée d'un an.