Mali/MINUSMA : malgré les nombreux obstacles, les Jambaar sécurisent l'axe Sévaré-Ogossagou distant de 200 km.

Les Jambaar sont en train d'abattre un travail remarquable au Mali, à Ogossagou plus précisément, où la MINUSMA a installé une base militaire depuis 2 ans. Cependant, il aura fallu 24h aux casques bleus du contingent Sénégalais pour faire les 200 km qui séparent Sevaré et le village de Ogossagou, au centre du pays. Dans ce village, théâtre d'un massacre intercommunautaire du 14 février 2020, l'objectif de la mission onusienne est de maintenir la paix entre Peulh et Dogon.

Sur une vidéo de la MINUSMA, on voit nos Jambaar sur ce trajet jonché d'obstacles multiples, sous une pluie diluvienne, avec des véhicules qui s'embourbent, relevant des défis sécuritaires sur une route minée. À Ogassagou, les communautés saluent le travail des Sénégalais qui font des journées de consultation, des dons et des activités de sensibilisation. Des communautés historiquement liées qui reprennent à revivre ensemble...