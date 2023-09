Mali : L’armée réagit à une attaque terroriste … 12 morts décomptés dans les deux camps (communiqué)

L'Etat-major Général des Armées maliennes dans un communiqué, informe qu’à la suite de l’attaque des terroristes hier, à bord de véhicules et sur motos, de deux de ses camps notamment du Groupement de la Garde Nationale et celui de l'Armée de Terre de Léré dans la région de Tombouctou, ses forces ont minutieusement réagi.







Les FAMa, conformément à leur mission régalienne, ont, dans leur riposte, priorisé la sécurité et la protection des populations civiles, prises en étau pendant les intenses combats de rues. Les renforts aéroterrestres ont été déployés en appui, y compris des frappes aériennes de précision.







Ainsi, 07 hommes du côté des terroristes ont été tué dans le camp de l'Armée de Terre. Huit de leurs véhicules détruits dont certains équipés d'armes lourdes avec des occupants, estimés à une trentaine aussi, neutralisés. Plusieurs blessés ont été évacués en soins dans le secteur. Les frappes aériennes ont visé plusieurs autres cibles dans la zone.







L’armée malienne perd 05 hommes. 20 sont blessés et 11 portés disparus. Les dégâts matériels sont en cours d'évaluation, y compris un avion d'appui feu ayant fait un atterrissage forcé dont l'équipage est recherché.