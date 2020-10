Mali : L’armée accède à Farabougou.

Depuis plus de deux semaines, Farabougou, un village qui se trouve à Niono, dans la région de Ségou est coupé du reste du Mali. Le pont menant à cette bourgade avait été détruit, mettant les villageois dans une situation on ne peut plus alarmante. Des djihadistes seraient à l’origine de ce blocus qui a ému aussi bien l’opinion publique nationale qu’internationale. Mais le calvaire des villageois est en passe de connaître son terme.



Selon RFI lu à Dakaractu, l’armée malienne est en train d’y déployer des éléments depuis ce jeudi 22 octobre. Des soldats ont été déposés dans le village par un hélicoptère revele le site du média français. Mais ce déploiement pourrait bien saper les efforts de médiation pour tirer Farabougou de ce blocus qui n’a que trop duré. D’ailleurs une rencontre était prévue entre les djihadistes et des représentants du village, mais la présence des militaires ferait peur aux premiers cités.



Le vice-président de la transition, le Colonel Assimi Goita qui était à la tête des forces spéciales a été annoncé dans le centre du Mali, avec les troupes. Se rend-il à Farabougou ?



En tout cas, l’armée malienne semble décidée à reprendre les choses dans cette partie du pays où les maux ont pour mots attaques djihadistes assaisonnées aux conflits intercommunautaires.