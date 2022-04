Mali : Des frappes aériennes ont permis aux Fama de tuer 12 terroristes à Yirma et la destruction d'un important dépôt logistique.

Les forces armées maliennes poursuivent leurs actions de bombardement des positions terroristes pour la sécurisation des zones où ils ont élu domicile et implanté leurs bases.



C’est ainsi que dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, les frappes ont ciblé dans le secteur de Yirma, localité située à 23km au Sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d’attaques par des terroristes de la katiba Serma et Ansaroul Al Islam.



La cible détruite était la base du terroriste Ousmane Hima allias Abou Adama, petit frère du terroriste recherché avec le bilan qui suit : 12 terroristes neutralisés, 07 blessés évacués dans une forêt aux alentours du village d’issey pour y recevoir des soins, 03 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12.7mm, renseigne le directeur de l’information et des relations publiques des armées.



Le Colonel Souleymane Dembélé souligne que le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre les localités de Niasso Sébé et Sossobè Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt.



Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions.



Ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observations aériennes.



D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Doungar Toguérecoumbe Walo et Sossobè à destination du dépôt localisé entre Tina et kaba ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent...