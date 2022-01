Malawi- Sénégal- Fanzone monument de la renaissance : Ambiance / 90 minutes sous haute tension, les supporters livrent leurs pronostics.

Ambiance, hurlements, pronostics, la tension était au rendez-vous pour ce dernier match de poule opposant le Sénégal au Malawi.



Au monument de la renaissance, à la fan zone organisée par la RTS en partenariat avec SD Consulting, les supporters au milieu de l'ambiance ont donné leurs pronostics par rapport au système de jeu des lions, de leur tactique et les efforts à fournir.



0 but partout, c'est le score du match et les supporters n'ont toutefois pas manqué de procéder à la critique d'après match, mettant en exergue les points manquants du jeu. Cependant un vent de soulagement été ressenti du côté de certains supporters avec la qualification du Sénégal en 8ème de finale...