Malaise à l’APS : Le Conseil d’administration et le ministre de tutelle ordonnent ; le Dg de Thierno Birahim Fall, désobéit...

Qui protège le directeur géné- ral de l’Agence de presse séné- galaise (Aps) ? La question garde son pesant d’or, et pour cause. Thierno Birahim Fall, piqué par on ne sait quelle mouche, se comporte en vrai intouchable avec les travail- leurs de l’Agence et fait régner la dictature.







Selon les informa- tions en possession de ‘’Source A’’, tout est parti d’une déci- sion qu’il a prise et qui est contre les règles autorisées par l’actuel statut de l’Aps.







En effet, le 24 décembre 2019, le directeur général de l’Agence de presse sénégalaise a pris une Note de service pour promouvoir des agents, au sein de l’Aps, à des postes de responsabilités qui n’exis- tent pas, jusqu’ici, dans la no- menclature de la boîte. Ce, «dans le cadre de la transition vers l’installation de la nou- velle Société nationale de l’Agence de presse sénégalaise (Sn Aps)», lit-on dans la Note de service.



Sur ce, le directeur a nommé, entre autres, un di- recteur de l’Information, un directeur des Rédactions, un rédacteur-en-chef (Nation), un rédacteur-en-chef (Région).











En réunion du 26 décembre, le Conseil d’Administration déchire la note du dg et lui ordonne de rapporter la mesure du 24 décembre. Mais c’est ignorer la capacité de résistance du ‘’Thierno’’ de l’Aps







D’après les infos en possession de ‘’Source A’’, en réunion du Conseil d’Administration tenue le 26 décembre, soit deux jours plus tard, Bamba



Kassé, qui siège en CA pour le compte des agents, a inter- pellé le patron de l’Aps, en di- vers, sur sa Note de service. Thierno Birahim Fall fait dans la résistance, avec des argu- ments qui ne convainquent personne. Aussi, le Conseil d’Administration demande-t-il au dg de la boîte de rapporter la mesure, jusqu’à ce que la transition vers la nouvelle So- ciété nationale de l’Aps soit ef- fective.



Ce même jour, après la réu- nion, les nommés Ballé Preira, représentant du Ministère du Budget et de l’Economie ; Ka- nouté siégeant au CA pour le compte du Ministère de la Communication et le contrô- leur financier de la Présidence de la République sont allés voir le résistant dg dans son bureau. Ce, pour le dissuader de lâcher du lest, en rappor- tant sa Note. Mieux, confie-t- on à votre canard, ‘’les trois lui ont même proposé une ébauche des grandes lignes de la Note devant surseoir à la précédente. Le dg de l’Aps leur a donné l’assurance de son en- tière coopération.











‘’Ballé Preira, représentant du Ministère du Budget et de l’Economie ; Amadou Kanouté siégeant au CA pour le compte du Ministère de la Communication et le contrôleur financier de la Présidence de la République’’ le trouvent dans son bureau, après le CA pour raisonner Thierno Birahima Fall et lui esquissent même un draft. Mais c’est peine perdue.







Avant que les trois hommes qui se sont mués, le 26 décem- bre passé, en facilitateurs, ne prennent congé de lui, Thierno Birahim Fall leur a même montré le brouillon de la Note qu’il va publier en ce sens. Mais c’était que du vent. Aupa- ravant, c’est-à-dire, le 24 dé- cembre, jour-même où la Note de service a été prise, le minis- tre de la Culture et de la Com- munication a été mis au courant. Après quoi, Abdou- laye Diop a adressé une Note verbale à Thierno Birahim Fall, lui demandant de sur- seoir à cette mesure, car « il n’y a aucune urgence, d’autant plus que la loi n’était pas en- core votée». Les deux hommes s’étaient parlé au téléphone,



ce jour-là.







Après un échange téléphonique sans succès, le 24 décembre, le ministre



Abdoulaye Diop prend une Note écrite datée du 31 décembre pour que son subordonné rapporte sa mesure, mais il a vendangé son encrier.







Le 27 décembre 2019, lende- main de sa conversation avec le ministre de la Culture et de la Communication, Thierno Bi- rahim Fall montre une copie de la Note au président du Conseil d’administration (Pca) de l’Aps pour lui dire que la Note devant rapporter la me- sure du 24 décembre a été af- fichée. Mais que du bluff ! Et pas question pour Monsieur le dg de s’arrêter en si bon che- min. Car le 30 décembre le dg demande à la cheffe du Service administratif et financier et à la cheffe du Service commer- cial de procéder à la passation de services avec leurs rempla- çants.







Mais ces dernières ont refusé. Et suite à cela, elles en ont in- formé le ministre de tutelle. Ce même jour, Thierno Birahim Fall fait venir un huissier, pour qu’il constate le refus des deux dames. Ensuite, il adresse une Note à ces dernières pour qu’elles restituent les docu- ments, dont elles sont posses- sion.



Toujours selon les confidences faites à ‘’Source A’’, le 31 dé- cembre 2019, le ministre de la Culture et de la Communica- tion, Abdoulaye Diop, cette fois-ci, par une Note écrite N°002350 et estampillée «TRES URGENT», demande au dg de l’Aps, de façon formelle, de rapporter la précédente



mesure. Mais cette injonction du ministre se heurte à l’insu- bordination démesurée de Thierno Birahim Fall.











Fatou Diop et Yaye Fatou



Ndiaye violentées par les gros bras du dg ; la dernière nommée compte porter plainte contre le Dg







Et décidé à aller jusqu’au bout de son projet, le dg de l’Aps fait appel à un menuisier, le 24 jan- vier dernier, pour défoncer les bureaux des deux dames. Mais l’ouvrier a été stoppé net par un agent de la Maison de la presse, qui l’a éconduit. Comme un malpropre. Non sans lui faire comprendre que les ins- tallations de la Maison de la presse ne sont pas faites pour



être pour être dynamitées.







Le clou du spectacle fut les in- cidents du mercredi 29 janvier 2020, et dont le Dg est à l’ori- gine. Thierno Birahim Fall a fait appel à un huissier, un me- nuisier, un autre individu d’identité inconnue et deux délégués du personnel, à sa- voir Assane Diallo et Pape Coly. Ils se sont rendus dans les bureaux des deux dames, pour leur tordre le bras, afin qu’elles restituent les docu- ments en question.







Pour légitimer la violence exercée sur les pauvres dames, Thierno Birahim Fall invoque le commissaire central







En présence d'un clerc d'huis- sier, il a fait immobiliser la dame Fatou Diop, cheville ou-



vrière de la restructuration de l'Agence pour faire changer les serrures du bureau qu'elle oc- cupe. La même opération a été tentée sur une autre dame, Yaye Fatou Ndiaye, elle aussi violentée aux forceps pour la faire quitter son bureau. D’ail- leurs, la scène a été filmée. Et dans la vidéo rendue virale, on entend Thierno Birahim Fall ‘’himself ’’ invoquer une cer- taine affinité qu’il a avec le commissaire central. Et selon lui, celui-ci lui aurait demandé de lui emmener tous les récal- citrants.







Le dg déclare : «cette mesure a été rapportée, en attendant la transition vers l’installation de la nouvelle Sn Aps»







Interpellé par ‘’Source A’’ sur cette situation, le directeur de l’Aps ne s’est pas montré très coopératif. Dès l’énoncé de la mesure en question, il coupa net : «cette mesure a été rap- portée, en attendant la transi- tion vers l’installation de la Nouvelle Sn Aps». A la ques- tion de savoir si la mesure a été suspendue, avant ou après les incidents du 29 janvier, Thierno Birahim Fall se garde de préciser et, maintient que la mesure a été rapportée et c’est tout. Or, il n’y a rien de plus faux que ça. Car, jusqu’à ce que nous mettions sous presse, il n’y a jamais eu de Note rapportant sa mesure et



qui soit affichée.