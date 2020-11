Maladie des pêcheurs : Abdoulaye Diouf Sarr fait la situation et rassure.

Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a élaboré ce matin face à la presse, la situation sur la fameuse maladie dermatologique affectant bon nombre de pêcheurs à Dakar, Thiès et Kolda.



Selon lui, 1004 cas ont été identifiés à ce jour depuis le 17 novembre et totalement pris en charge dont 1 seul en cours de traitement. Abdoulaye Diouf Sarr a notamment rassuré sur l'absence d'effets secondaires de la maladie et confirme qu'elle n'est pas contagieuse. Il a également fait savoir qu'il n'y avait aucun impact sur le poisson et donne des garanties aux sénégalais de poursuivre la consommation.



Abdoulaye Diouf Sarr s'exprimait à l'occasion du face à face entre le gouvernement et la presse, une nouvelle initiative instruite par le chef de l'Etat et qui se tient tous les 15 jours pour aborder les sujets d'actualité mais mieux informer sur les actions du gouvernement.