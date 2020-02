Maison du Ps : Idrissa Seck esquive les questions politiques…

Il a été un frère et un ami pour le défunt secrétaire général du parti social qui a réuni ce matin toutes les personnalités de l’État. Idrissa Seck a bien rappelé son attachement et sa relation particulière au-delà des questions politiques avec l’ex patron du parti socialiste. « C’était quelqu’un d’élégant et de loyal ». "Ndamal Cadior" n’a cependant pas voulu répondre à l’actualité politique en s’abstenant de répondre à certaines questions qui lui ont été adressées…