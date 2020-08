Maison des Nations Unies : les travaux de gros œuvres achevés à plus de 60%

Le Dr Yaya Abdoul Kane Directeur Général de l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l'Etat (AGPBE) a effectué une visite guidée du chantier de la Maison des Nations Unies à Diamniadio, ce Jeudi 27 Août 2020, afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. « Envol Immobilier » maitre d’œuvre du projet a pour assurer une continuité du service durant la pandémie, mis en place un plan de riposte : Confinement de plus de 100 ouvriers locaux, entièrement pris en charge afin de permettre la continuité des travaux sur site, Sensibilisation des ouvriers par rapport à la maladie, et la mise à disposition de gels et de masques barrières. Ces dispositions ont permis de maintenir un rythme soutenu qui a permis au DG de l’AGPBE d’apprécier l’évolution des travaux puisque les travaux de gros œuvres ont été achevés à plus de 60%. Cette visite a été guidée par le Directeur Général de Envol Immobilier M. Moctar THIAM.

Établie sur un terrain de 12,75 Ha, la Maison des Nations Unies regroupera toutes les 32 agences de l’ONU déjà présentes à Dakar. L’enjeu de ce projet emblématique est d’illustrer l’union des agences de l’ONU, ainsi que leur indépendance et leur rayonnement à l’échelle nationale et régionale. Le Projet consiste à ériger un siège unique avec des bâtiments intelligents et à forte efficience énergétique (2 MW de solaire, utilisation d’équipements et d’appareils à baisse consommation), répondant aux standards internationaux et est destiné à abriter les quatre secteurs nécessaires au bon fonctionnement des agences : • Tertiaires : les bureaux et espaces de réunion entièrement équipés avec les dernières technologies avec un système de gestion technique centralisée • Public : formation, centre de documentation et ateliers • Officiel : réception et conférence • Fonctions d’appuis & de supports : restauration, convivialité, services et logistique.