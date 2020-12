L'annonce a été faite ce mardi 2 décembre, par Me Sidiki Kaba, lors du projet de vote du budget du ministère des Forces armées. Prenant la parole à l'issue du vote sans débat du budget 2021 arrêté à 355.3 milliards de FCFA, le ministre des forces armées d'annoncer que le chef de l'État, compte mettre sur pied " Keur Diambars Yi ." Une structure sociomédicale chargée de de la prise en charge des mutilés, invalides, et ou soldats tombés au front.



Une manière de rendre hommage à ces patriotes qui ont tout sacrifié pour défendre l'intérêt national, a souligné Me Sidiki Kaba devant les parlementaires. L'ancien ministre de la justice n'a d'ailleurs pas manqué de saluer l'augmentation allouée à son ministère, évoquant la situation actuelle qui prévaut dans le monde ainsi que la nécessité d'améliorer de façon substantielle les conditions de vie des soldats en activité ou inactifs.