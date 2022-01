Mairie de Dakar : Doudou Wade félicite Barthélémy Dias…

Le candidat de la coalition « Wallu » pour la mairie de Dakar, Doudou Wade, a tenu dans une note transmise à Dakaractu, à féliciter le désormais nouveau maire de la capitale, Barthélémy Dias, qui vient de remporter, selon les derniers résultats, les élections municipales du 23 janvier 2022.



« Les résultats à Dakar donnent à votre coalition “YEWWI ASKAN WI” une victoire incontestable et confirment le choix des Dakarois sur votre personne comme maire de Dakar. Je vous adresse mes chaleureuses félicitations et mes souhaits de succès pour réussir l’ambition de satisfaire le bien être des Dakarois », a écrit l’ancien parlementaire.



Doudou Wade a également remercié tous les électeurs et électrices qui ont pu accomplir leur devoir citoyen dans la paix et la sérénité. « J’exprime toute ma gratitude à tous ceux qui m’ont manifesté leur soutien », a-t-il conclu.