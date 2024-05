Mairie Rosso Sénégal : Sans véhicule, le service secrétariat et bureaux a consommé 15 482 409 f Cfa en carburant (Rapport CC)

Dans son rapport définitif sur le contrôle de la gestion de la commune de Rosso-Sénégal pour la période 2015 à 2018, la Cour des Comptes révèle que « le service secrétariat et bureaux ne dispose pas de véhicule, alors qu’il a consommé 15 482 409 f Cfa de carburant pendant la période sous revue.





En réponse à cette interpellation, le maire a indiqué que « le carburant se gère de façon globale et n’est pas lié à l’affectation de véhicule par service. D’autre part, les trois quarts du carburant sont consommés par le service de nettoiement qui absorbe à la fois la dotation du service 321 (secrétariat et bureaux). Sa consommation mensuelle s’élève à près de 980.000 francs pour ses tracteurs et autres tricycles », dira le maire Cheikh Gaye aux enquêteurs.