Maïmouna Bousso, YAW : « Arrêtons de déléguer nos combats, pas de drapeaux Russe ou Américains »

Prenant la parole à son tour, Maïmouna Bousso n’a pas mâché ses mots pour dire ses quatre vérités face à la situation d’Ousmane Sonko. Elle s’est adressée à la population de se lever pour contraindre la machination judiciaire du Président Macky Sall. « Demain nous serons tous devant l’histoire : les magistrats de leurs postures et responsabilités, les forces de l’ordre, l’histoire retiendra aussi où était le peuple sénégalais… » prévient la dame.







Cependant, elle lance son appel « On n’a pas besoin d’une puissance internationale pour nous libérer. Arrêtons de déléguer nos combats, pas de drapeaux Russe ou Américains. On doit compter sur nous-même, sur nos valeurs » lance Maïmouna Bousso.



Sur ce, elle lance le message des deux entités politico-sociales. « Nous appelons à la mobilisation. Une mobilisation permanente et très tôt car la CEDEAO donne son verdict à 09h et 10h la Cour suprême statue. Demain vendredi 17 novembre 2023 nous ferons face à notre destin et face à nos responsabilités. Nous devrons faire face à la tyrannie de Macky Sall qui compte écraser notre souveraineté » dit-elle