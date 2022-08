Maillot extérieur du Sénégal : Puma officialise le modèle qui avait fuité il y a quelques jours…

C’est cette tunique que porteront les Lions du Sénégal pour leur match à l’extérieur, lors de leurs prochaines sorties, notamment à la Coupe du monde de football 2022.







Un maillot qui, comme évoqué par Dakaractu il y a quelques jours, alors que les premières images avaient fuité sur la toile, ne fait pas vraiment le bonheur des supporters des Lions.



Comme le maillot « home » dévoilé au mois de mars, celui-ci est confectionné avec des matières très légères et résistantes, d’où la mention ultraweave.



Principalement en vert, la couleur dominante, le col rond de même que les manches comportent des bandelettes aux couleurs sénégalaises en plus de l’écusson de la sélection nationale au niveau de la poitrine, sur une bande rouge.



Et, de la signature « Lions de la Téranga sur le côté central du survêtement en plus d’une sorte d’octogone qui englobe le numéro du joueur. Un design simple de la part de Puma…