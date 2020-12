Mahmoud Saleh serait gravement malade, évacué...

Le tout nouveau directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh, serait gravement malade et évacué sur la France. Selon nos sources, ce dernier qui avait un état de santé d'une certaine précarité avant sa nomination, était interdit de trop se livrer par son médecin. Chose qu'il n'a pas pu respecter avec ses nombreuses réunions et sollicitations depuis un certain temps. Nous y reviendrons...