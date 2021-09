Magal : le lundi 27, lendemain de l'évenement, déclaré férié par le Chef de l’Etat

Le Président de la République a pris, ce 20 septembre 2021, le décret 2021 - 1203 par lequel il déclare la journée du lundi 27 septembre 2021 pont et fériée, lit-on sur le communiqué sorti par le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions ce jeudi.

Ce décret met de la sorte en vigueur, l'article 8 du décret n°74 - 1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du premier mai et celui des autres fêtes légales.

Cet article confère au Président de la République la prérogative de déclarer, par décret, pont et fériée, une journée ne figurant pas dans la liste des fêtes légales, à condition que cette journée soit comprise entre une fête légale et un dimanche, ou à tout le moins, accolée à une fête légale.