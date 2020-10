Magal de Touba 2020 : Le Coran récité 108 fois en dix huit jours à Ndindy, Aliyeu et Gare bou ndaw.

Le coran a été récité 108 fois à Ndindy, Aliyeu et Gare bou ndaw du premier au 18 du mois de Safar. Ce pour commémorer le grand Magal marquant le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba khadimoul Rassoul. C'est ce qu'a fait savoir Serigne Mouhamdou Mamoune Mbacké Fadilou lors de la 126e édition du Magal. Le guide religieux qui est revenu sur l'importance de cette commémoration, a aussi saisi l'occasion pour s'exprimer sur la crise sanitaire qui sévit dans monde. Il invite, à cet effet, les populations sénégalaises à plus de précaution et de vigilance face à la pandémie avant de les exhorter à continuer de formuler des prières pour l'éradication du coronavirus.