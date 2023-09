Magal Touba 2023 : Entre festivités et réception des invités, Serigne Bass Khadim Awa Bâ célèbre le 18 Safar

Venus de diverses régions et des localités environnantes pour célébrer le 18 Safar à Touba, les disciples mourides ont pris d’assaut, ce lundi, le domicile de leur guide religieux, serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ. C’est précisément au quartier Gouy Mbind que les festivités ont été lancés sous la houlette du petit-fils de feu Serigne Bara Mbacké Bu Mack. Serigne Bass a enchaîné les audiences privées et la réception des talibés venus renouveler leur déférence et apporter leur «Adiyeu». Le coordonnateur de la Journée Culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Khadim Rassoul a pu compter sur une belle affluence en ce jour symbolique pour le mouridisme et son fondateur cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.