Magal 2025/Dianatou - " Dakou Nãk": Serigne Saliou Thione et les Thiantacoune mobilisent

À l’approche du Grand Magal de Touba édition 2025, l’atmosphère est déjà électrique autour du guide des Thiantacoune, Serigne Saliou Thione, digne héritier de Cheikh Béthio. Des milliers de fidèles, dans une ferveur indescriptible, affluent vers la ville sainte, accompagnés de cortèges spectaculaires de bœux et de chameaux qui sillonnent les rues. Les chants, les invocations et les témoignages de dévotion se mêlent au parfum de l’encens, dans un spectacle spirituel d’une intensité rare, sous le regard admiratif de la communauté mouride venue de tous horizons.



À Janatoul Mahwa, fief de Serigne Saliou Thioune, Khalife de Cheikh Béthio Thioune , fidèle disciple de Serigne Saliou Mbacké, le coup d’envoi des préparatifs a déjà été donné. Tout est en place : nourriture, tentes dressées, troupeaux prêts pour l’immolation, et une organisation millimétrée pour accueillir les foules. L’effervescence monte d’heure en heure, et le décompte vers le grand jour s’annonce comme une montée en puissance vers un moment d’histoire où foi, tradition et unité éclateront avec la puissance d’un tonnerre spirituel.

