Madiambal Diagne lève 5 milliards pour construire une tour moderne aux Mamelles.

C’est une très grosse affaire que l’homme d’affaires et journaliste sénégalais, Madiambal Diagne, vient de signer. Avec sa société immobilière Sci Pharaon, il vient de bénéficier d’une ligne de crédit de 5 milliards de francs CFA de la CBAO pour construire une tour de 15 étages aux Mamelles avec une quarantaine d’appartements vendus entre 1, 3 million et 1, 5 million le m2.

Ces appartements grand luxe sont actuellement très prisés au niveau des ressortissants de la sous-région qui ont fait de Dakar leur terrain de prédilection. Diagne qui travaille sur le projet depuis plusieurs années, a signé avec la société turque Meva Constructions pour les travaux et la durée du chantier devrait être de 24 mois, selon nos informations. Un projet que l’homme a mûri depuis longtemps et qui arrive à sa phase de réalisation. Les premiers décaissements ont commencé et les turcs sont en train d’installer le matériel de chantier. Les clients également ont commencé les réservations. La vente finale des appartements devraient générer pas moins de 19 milliards.