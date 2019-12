Made in Sénégal : Après avoir fait le trajet Ziguinchor – Dakar à bord de la voiture qu’il a lui-même construite, Alioune Badara Fall présente son joyau au ministre Oumar Youm

C’est à bord de son bolide que l’ingénieux et le très inspiré, Alioune Badara Fall, a parcouru la distance séparant la région de Ziguinchor à celle de Dakar. Un plus de 400 km à bord d’une voiture qu’Alioune Badara a lui-même construite de ses propres mains. Une véritable prouesse, ainsi réussie en grande partie grâce à beaucoup de détermination et une passion avérée pour l’automobile.



C’est donc au sortir de ce long périple sans tracas, que le constructeur automobile a présenté le véhicule à Omar Youm, le ministre des infrastructures et des transports terrestres et du désenclavement. Ce dernier agréablement surpris par cette marque d’ingéniosité et de persévérance, s’est félicité de cette réalisation « Made in Sénégal. » Définitivement conquis, après avoir effectué un tour d’essai à bord de la voiture qu’il a lui-même conduite. Oumar Youm, qui était accompagné du directeur des transports et du directeur des routes, a déclaré que toutes les mesures idoines seront prises afin que la voiture soit conforme aux normes standards. Donc officiellement homologué. Ensuite, il s’est engagé à trouver à Alioune Badara Fall, une audience auprès du président Macky Sall. Non sans évoquer la possibilité de lui octroyer une bourse d’études à l’étranger afin qu’il se perfectionne chez les grands constructeurs automobiles.