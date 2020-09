Macky Sall sur le traitement par la presse du rapport du département d'état sur les affaires au Sénégal : « Les américains n'ont pas critiqué, c'est une partie de la presse qui raconte n'importe quoi... Des gens ont décidé de saboter le pays »

Interrogé sur le rapport du département d'état américain sur le climat des affaires au Sénégal et la façon dont la presse nationale a procédé à son traitement, le chef de l'État n'en revient toujours pas.



« Les américains eux mêmes sont surpris que la presse sénégalaise donne un tel traitement à ce rapport, c'est-à-dire qu'on prend une cravache et on se la frappe tout seul et on pense qu'on fait mal au président de la République ou à son gouvernement, c'est qu'on a rien compris. Le Sénégal est un pays de destination en matière d'investissement, nous ne disons pas que nous avons tout fait, mais nous sommes fiers de ce qui est fait dans ce pays. Les américains n'ont pas critiqué, c'est une partie de la presse qui raconte n'importe quoi par rapport à ce rapport. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous lisez A, vous dites que c'est Z, ça on n'y peut rien. Des gens ont décidé de saboter le pays c'est leur responsabilité. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter puisque les résultats sont tangibles... », a-t-il regretté.



Avant d'ajouter : « le Sénégal est un pays qui attire et nous faisons ces efforts au quotidien. il y a des gens qui nous poussent vers le bas parce que c'est leur choix. Ils pensent qu'ils détruiront le Sénégal, ils se détruiront tout seuls. Et c'est dommage que ce soit nous les sénégalais qui crachons sur nos résultats... »