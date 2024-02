Macky Sall répond au FC25: « Ne croyez pas qu’en refusant de participer au dialogue, vous portez préjudice au président… »

Prenant la parole lors de l’ouverture des travaux du dialogue national ce lundi , le président de la République Macky Sall a lancé une pique aux candidats qui ont refusé de participer au dialogue. « J’ai déjà décliné ma position, je ne suis plus candidat et à partir du 2 avril, je ne serais plus président de la République. Mais on a l’impression que c’est la fin du monde. Je précise que ceux qui ne sont pas venus ont tort parce qu’ils ne le font pas au président…la nation est au-dessus de nous tous » a lancé Macky Sall à l’endroit des candidats réfractaires.



En effet, le chef de l’Etat est formel en réaffirmant que le dialogue, reste pour lui la seule solution : « que les gens le veuillent ou non, il me faut dialoguer avant de prendre un décret pour fixer la date de l’élection.