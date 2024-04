Macky Sall quittant le pouvoir, confie à ses alliés de BBY: « Notre diversité n’a jamais été un obstacle à notre unité »

Mes Chers Alliés, Leaders, responsables et militants,







Née de l’épreuve d’une mutation décisive dans notre histoire politique, la Coalition Benno Bokk Yaakaar a marqué profondément l’évolution de notre pays ces douze dernières années à travers une longévité et une stabilité à nulles autres comparables. Je suis honoré d’avoir bénéficié de votre confiance, de votre soutien sans faille et de votre solidarité à toute épreuve.







Je vous témoigne de mes sentiments de profonde gratitude.



Notre diversité n’a jamais été un obstacle à notre unité. La différence de nos expériences a été une source féconde d’enrichissement mutuel, mais surtout le terreau de nos performances dans la transformation qualitative et quantitative de notre pays.







Notre unité a préservé notre nation des convulsions qui déstabilisent dans un monde difficile, en pleine mutation et de plus en plus complexe. Nous avons, défendu ensemble et en commun le socle du vivre-ensemble dans la longue tradition d’hospitalité du peuple sénégalais. Nous avons fait du sacerdoce dans l’exercice partagé du pouvoir, une éthique qui transcende les intérêts particuliers.







Nous avons hissé notre pays au rang d’une nation prête pour l’émergence à la faveur du Plan Sénégal Émergent et le développement d’une démocratie exemplaire, d’un État garant de l’intégrité des institutions. Nos acquis auraient été fragiles si nous n’avions pas donné la primauté à l’intérêt général de notre peuple. Nous sommes restés forts parce que nous avons veillé sur notre cohésion et les intérêts supérieurs de la Nation.







Mes chers Alliés, je vous invite, après les changements à la tête de l’État, à poursuivre cette tradition de solidarité et d’unité, cette expérience de construction d’une vision commune du destin de notre pays. Nous avons donné la preuve que la politique n’est pas uniquement un champ de confrontation. Elle est aussi, cela a toujours été ma conviction, une quête permanente de consensus pour entreprendre, dans un élan collectif, l’action de transformation pour le bien-être de notre peuple et la

renommée de notre cher pays.







Je vous invite à porter, ensemble, cette expérience de performance attestée douze ans durant et d’en être fiers, parce que cette expérience des différences traversées et des divergences résolues nous a valu des acquis considérables sur le chemin de l’Émergence. C’est en restant unis, que nous serons dignes de la confiance que le peuple sénégalais nous a manifestée douze durant en dépit de la conclusion du 24 mars 2024.







Mes chers Alliés, je vous exhorte leaders, responsables et militants de notre grande coalition à rester attentifs à la voix des synergies nécessaires et des solidarités salutaires.



Et l’histoire, à nouveau, nous gratifiera de ses promesses heureuses pour notre cher pays ancré dans ses traditions démocratiques et républicaines.