Macky Sall, président de la République du Sénégal : « Nous avons les capacités de neutraliser toutes sortes de menaces d'où qu'elles viennent »

Aucune occasion ne pouvait être meilleure que la célébration de la fête de l’indépendance pour annoncer sa force de défense et de dissuasion. Macky Sall a annoncé que le Sénégal est désormais outillé pour enrayer toutes velléités ou menaces internes ou extérieures.



« Même si cette année le défilé motorisé n’est pas programmé, cette prise d’armes a montré que le Sénégal est fin prêt pour faire face aux menaces. Je précise que nous sommes outillés pour enrayer toute menace d’où qu’elle vienne. Nous avons les capacités de neutraliser toute sorte de menaces », soutient Macky Sall.



Parlant des troubles internes à l’image du mois de mars 2021, le chef de l’État prévient : « l’ordre public est au top niveau car tous les renseignements sont sur le qui-vive et ont maillé tout le territoire national. La gendarmerie et la police ne sont pas en reste ainsi que la douane », conclut Macky Sall qui s'est voulu clair et précis.