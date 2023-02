Macky Sall après avoir lancé le pont Famara Ibrahima Sagna de Marsassoum : « J’ai voulu que ce joyau soit à l’image du respect que j’ai pour Sédhiou… »

Le Pakao accueille le chef de l’État qui initie dans la région une série d’activités économiques. Après le conseil présidentiel sur le développement territorialisé ce matin, Macky Sall a inauguré le pont de Marsassoum qui se situe à 58 km de la ville de Sédhiou.



Une occasion pour la population de Marsassoum qui s’est mobilisée sur cette vieille terre du Diassy et du Pakao pour accueillir le chef de l’État, Macky Sall. Ce dernier, après l’inauguration, s’est réjoui de l’accueil qui lui a été réservé. « Je suis ravi de venir à votre rencontre pour joindre l’utile à l’agréable avant de procéder jeudi à Goudomp, au lancement des projets de la boucle du Pakao et de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté », a lancé le chef de l’État devant une foule venue lui témoigner avec ferveur sa gratitude.



Le chef de l’État rassure les habitants de Marsassoum en ces termes : « J’ai décidé de soulager la souffrance des populations liées pendant longtemps à la traversée du fleuve. C’était une de nos ambitions et j’ai voulu que ce pont soit moderne et à l’image du respect que j’ai pour la région de Sédhiou », confie le président Macky Sall, considérant que ce joyau est un trait d’union, un lien et un lieu de convergence pour les populations de la zone...