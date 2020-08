Macky Sall à Kaolack : « Les savants du monde prouvent que le drapeau de l'Islam flotte à Médina Baye... »

Venu dans la cité de Cheikh Al Islam pour présenter ses condoléances, le président de la République, dans son discours, a mis l'accent sur la place que cette cité religieuse occupe dans la Oummah islamique. Le chef de l'État a rappelé le caractère international de Médina Baye en affirmant que "tous les savants du monde prouvent que le drapeau de l'Islam flotte à Médina Baye. Dans cette cité, on éduque les jeunes et on éveille la conscience. C'est important, d'autant plus qu'on est dans un pays à 95% de musulmans..."