Macky Sall : « La croissance économique est brutalement freinée et passera de 6,8% à moins de 3% »

Dans son adresse à la Nation, le Chef de l'État après avoir fait l'économie des conséquences du covid-19 sur notre économie, a annoncé les mesures qui s'imposent, car dit-il, "devant l’urgence, et en attendant une évaluation complète des effets de la crise sur l’économie nationale, j’ai mis en place un Programme de résilience économique et sociale, afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés... Comme partout ailleurs, notre économie subit de plein fouet les impacts du Covid-19. Des secteurs comme le tourisme, l’économie, la restauration, les transports, le commerce, l’agriculture, ... sont durement affectés", a-t-il fait savoir.



Revenant sur la croissance économique, le président de la République Macky Sall reconnaît que "la croissance économique est brutalement freinée et passera de 6,8% à moins de 3%".



Néanmoins pour cette baisse de la croissance, il aura une pensée pieuse envers "celles et ceux qui souffrent de l’impact de la crise du COVID-19. Je pense aux millions de pères, mères et soutiens de famille menacés de précarité. Je pense à notre diaspora, si généreuse envers la Nation et aujourd’hui éprouvée. Je pense aux nombreuses entreprises et à leurs salariés, tous victimes de cette crise imprévue", avant de rassurer ces couches de la société qui ont subi de plein fouet les soubresauts du Covid-19...