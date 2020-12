Macky Sall : « Je suis en discussion avec les autres candidats, tous ensemble, nous pouvons réunir 85% de l'électorat »

Le leader de la coalition BBY, Macky Sall n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans ses opérations de ralliement d'une frange de l'opposition à sa cause pour ne pas dire sa coalition. Vainqueur de la dernière élection présidentielle avec 58.26 % des suffrages, Macky Sall vise quasiment la majorité absolue si l'on en croit ses propos : " Je suis en discussion avec les autres candidats, tous ensemble nous pouvons réunir 85% de l'électorat", a-t-il annoncé.



Après avoir fumé le calumet de la paix avec l'un de ses principaux adversaires politiques, Idrissa Seck, qui a fraîchement rejoint la mouvance présidentielle, occupant la présidence du CESE, le président Sall voit en grand et surtout des opportunités partout, précisément dans les rangs de l'opposition Sénégalaise.



Le candidat de la coalition BBY profitera de la tribune offerte par la cérémonie de remise du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, qui se déroulait ce vendredi, pour tendre un peu plus la main à ses adversaires politiques.