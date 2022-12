Macky SALL à Tamba : le chef de l’état lance les travaux du conseil présidentiel de développement

C’est dans les locaux de la Gouvernance de Tamba que se déroule le conseil présidentiel de développement territorial. Présidés par le chef de l’état Macky SALL, les travaux se déroulent en présence du Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement, de l’administration territoriale, des élus locaux, des acteurs de la société civile etc. Dans son discours introductif, le chef de l’état , dira vouloir « procéder à un bilan, poursuivre le dialogue, écouter les doléances, partager les préoccupations et à être à l’écoute des attentes. Les moyens d’y apporter les réponses appropriées ». Ainsi, il s’agira selon le chef de l’état « de dessiner collectivement, un futur d’espoir. pour faire de Tamba un pôle économique dynamique « a dit Macky SALL.