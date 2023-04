Macky SALL, Seul Maître à bord ? (Par Oumou Wane)

C’est notre fête aujourd’hui, notre « Independance Day », notre « 14 Juillet ». Le Sénégal célèbre ce mardi 4 Avril 2023 le 63ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.



Dieu sait que nous sénégalais avons des choses à nous dire et à fêter à cette occasion ! Tenter de passer d’un présent divisé à un avenir partagé, trouver une alternative réaliste pour échapper à l’escalade de la violence…tout un programme !

Pourtant cette belle fête symbolique de notre souveraineté retrouvée est boycottée par l’opposition politique.



Regardons les choses en face, le Sénégal n’a jamais cristallisé autant de tensions politiques et notre pays, réputé pour sa stabilité et son modèle démocratique, est aujourd’hui chahuté par des vagues furieuses qui frappent et rongent ses pieux de jeune nation, nous donnant de sérieuses raisons de nous inquiéter.



Au cours de son traditionnel message à la nation, le chef de l’État, en invoquant l’« héritage » et la « sagesse » des Anciens pour « surmonter » les « différences », a réitéré son appel à la tolérance et à l’ouverture, en se disant «ouvert au dialogue». Depuis de nombreuses années, Macky SALL a tenté de nouer un dialogue apaisé avec les forces vives du pays, mais toujours en vain. Il y a bien longtemps que la coalition de l’opposition a coupé les ponts avec le pouvoir. La violence, dans les actes comme dans les mots,

semble la seule voix d’échange possible.



La stratégie de la tension permanente avec ses discours va-t-en-guerre, proclamés par certains activistes identitaires à moins d’un an de l’élection présidentielle, ne nous permet plus d’y voir clair, nous le peuple souverain, dans nos choix pour l’avenir.



Les émeutes de mars 2021 qui avaient fait 14 morts, imposent à l’État le devoir d’assurer totalement et entièrement la sécurité des populations tout en respectant le droit de tout un chacun. C’est là que le bât blesse et a surtout blessé. Ci-git le point d’Achille de notre Président qui ne relève somme toute que de la perception et de la communication ordinaires dont il nous a sevré depuis onze ans avec ses mauvais castings. Mais il a fait comme il a pu avec les moyens du bord.



À l'approche de la présidentielle de 2024, les tensions qui s'amplifient de nouveau, divisent les Sénégalais. Si la classe politique tout entière est un désastre pointé et pointu dans notre pays, la société, elle, entend ne pas souffler sur les braises sociales de façon à instrumentaliser la rue pour arriver à ses fins.



Macky SALL pour sa part, considère peut-être que la sécurité de notre pays ainsi que son développement économique et social exigent la stabilité politique que seul son régime peut véritablement assurer avec efficacité à ce stade.



Oui ! Il est pétri de sa mission pour le Sénégal et sa grande hantise aujourd’hui c’est de voir notre pays sombrer comme certains de nos voisins dans le chaos. Des aéroports déserts, des investisseurs absents, des infrastructures en rade…ce serait son échec…

Aujourd’hui, à l’occasion de notre fête Nationale, il y a toujours chez le Père de notre Nation le souhait de rassembler sa famille dispersée, ses proches éprouvés, ses enfants écorchés et dissipés, une fibre qui lie le président de la République à son peuple. Macky SALL aime profondément son peuple mais ne sait pas comment l’exprimer. D’avoir assisté ce matin parmi cette foule bigarrée de sénégalais à ce défilé prestigieux de civils et de militaires m’a redonné foi en l’avenir de notre pays. Mais demain, nous attendons de lui et de nos dirigeants en général, qu’ils nous parlent, et surtout qu’ils nous écoutent.



L’Avenir d’un pays c’est sa jeunesse. Nos jeunes seront bien plus utiles chez nous que sur les mauvais chemins de l’émigration à entretenir des drames humains.

Je le dis donc ici comme je le pense.



Non ! Macky SALL n’est pas toujours irréprochable et je considère que cette dureté inutile endommage son image.

Mais oui, la densité de sa charge est telle qu’il est amené à gérer les priorités. Pourtant il doit désormais se consacrer à son devoir d’humanité envers son peuple et envers sa jeunesse, à qui il doit transmettre sa foi dans la possibilité de changer les choses.

Macky SALL se verrait bien en réconciliateur d’un pays batailleur qui préfère fronder les autorités et en contester la légitimité, plutôt que d’aller de l’avant et de se développer.



Qu’il se rassure car une chose est certaine, aujourd’hui, en matière de stabilité sociale et économique, de sécurité intérieure et de crédibilité internationale, il est le seul maître à bord. Sacré Macky !



Oumou Wane