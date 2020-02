Macky 2 / L'an 1 : « Entre un climat social stable et une bonne situation de l'économie nationale ». (Abdou Mbow)

De prime abord, le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République évoque les chantiers entamés lors du premier mandat et qui sont en cours de finition tout comme ceux qui ont démarré avec ce présent mandant. « Ce qui renseigne sur l'état d'avancement de notre pays », déclare Abdou Mbow qui fait également un bilan reluisant de notre économie, qui selon lui, est à un niveau appréciable.

Le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée Nationale explique sa pensée par la croissance économique qui est de 6% non sans oublier l'inflation écomique chiffré aujourd'hui 1%. Poursuivant son argumentaire, Abdou Mbow affirme que la première des choses à laquelle s’attelle le président de la République est la pacification du climat social, d'où son appel au dialogue social et politique qui est en train de se dérouler.

Pour finir, le responsable de l'Apr à Thiès a salué les bonnes relations diplomatiques que le Sénégal entretient avec beaucoup pays du monde. Des relations ayant été sanctionnées cette année par la visite de plusieurs chefs d'Etat au Sénégal...