Ma sœur, Reine ou serpillère !

Mes très chères sœurs

Que vous arrive t'il ? Lou khew ? Dites-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir comment vous avez fait pour en arriver là.

Depuis quelques temps vos frasques polluent les réseaux sociaux et les rubriques faits divers de la presse. Si ce n'est pas "des vocaux salaces", on vous accuse des pires actes.

Mesdames et mesdemoiselles !

Vous êtes entrain de troquer la perle rare que vous êtes contre du cuivre (peureum). Lane moko fi diar ? Vous oubliez que vous êtes la chose la plus extraordinaire qui puisse exister dans l'humanité. Sans vous le monde n'aurait jamais existé.

Vous êtes des REINES. S'il vous plait comportez vous en REINE.

Dieu a fait de vous le champ dans lequel IL a décidé de semer toutes ses graines, tout son espoir de voir des hommes et des femmes avec des valeurs peupler la planète. Ne le décevez surtout pas !

Beaucoup d'hommes ne vous feront pas rebrousser chemin si vous vous engagez dans la mauvaise porte surtout quand ils deviennent excités. Le sexe de l'homme et son esprit sont inversement proportionnels. Plus l'un s'élève plus l'autre s'abaisse. Un homme excité ne réfléchit plus.

Quand un homme a le culot de vous dire certaines choses c'est qu'il ne vous respecte plus. Comment pouvez-vous être avec quelqu'un qui ne connait pas votre valeur ? Une REINE on l'a respecte ou on quitte sa cour.

Que les mirages de ce bas monde ne vous fassent pas accepter l'humiliation. « Lane moy Iphone ? Louy greffage ? Lane moy tablette ? » En acceptant ce marchandage vous acceptez d'être des esclaves comme nos grands parents qui étaient vendus pour de la pacotille. Eux au moins ils n'avaient pas le choix mais vous vous l'avez. REFUSEZ !

Depuis la nuit des temps les hommes vous font croire que vous êtes le sexe faible et pourtant ils ne vous protègent pas. Quand quelqu'un est faible on le protège au lieu d'en profiter. Beaucoup d'hommes en profitent. Ils vous attaquent là où ils vous croient faibles en vous proposant des choses viles de ce bas monde. Ils vous tendent des pièges et vous y tombez facilement.

Chères sœurs !

Sans vous l'homme n'est absolument RIEN ! Reprenez-vous et montrez le bon exemple aux autres.

Quand un homme commence à mal vous parler, arrêtez le net et s'il vous aime il comprendra. Vous ne méritez l'irrespect de personne. Que ceux là qui ne vous méritent pas aillent voir ailleurs. Quand un homme vous aime, il ne vous fera jamais prendre certains risques. Excités certains hommes deviennent des animaux. Ne comptez pas en ce moment là sur eux pour vous donner de bons conseils. Ils continueront d'insister même si vous leur montrer que vous avez peur. Ils te donneront des garanties du genre « keene douko yeuk »... « Dagnouy feene ! » S'ils n'en parlent pas entre amis, ils ne savent pas quand leur téléphone tombera dans les mains d'un autre.

Reprenez votre trône mes chères sœurs. Vous êtes en train de la déserter pour une natte bien pourrie.

Comment pouvez accepter que l'on vous parle au téléphone jusqu'à des heures indues de la nuit ? Ceux et celles qui vous entendent parler même s'ils ne vous le disent pas, pensent que vous êtes sans valeur.

Honorez la maman qui vous a donné naissance ! Chaque fois que vous trébuchez c'est elle qui en souffrira le plus. On lui jettera à la figure : « doom ja, Ndeye ja » même si ce n'est pas vrai des fois. On lui dira loin de vos oreilles qu'elle ne peut pas avoir une fille de valeur car elle même n'en a pas. Elle pleurera loin de tes yeux. Elle tombera malade de tes agissements.

C'est cela que vous voulez ?

Soyez des REINES et pas des serpillères, s'il vous plaît.

Souleymane Ly

Spécialiste en communication