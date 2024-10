MONCAP KOLDA : Abdourahmane Baldé, dit Doura persona non grata dans le PASTEF

« Je rappelle la position historique de notre parti: Ie Pastef reste ouvert à collaborer avec tous les Sénégalais convaincus par le projet et soucieux de son succès. En revanche, il reste fermé à toute personne impliquée dans une gestion scandaleuse d'une responsabilité publique ou ayant fait montre d'un zèle excessif dans l'inimitié contre le parti, ses leaders ou ses membres», dixit le Président Ousmane Sonko.



Kolda le 26 - 10 - 2024 : L'argentier de la campagne présidentielle de Amadou Bâ, distribuant au grès de ses humeurs des montants colossaux à la provenance douteuse, ne peut pas être le bienvenu dans le PASTEF.



L'ex Directeur Général de la LONASE sur lequel repose des soupçons de gestion scandaleuse en raison desquels un audit est en cours, ne peut pas être le bienvenu dans le PASTEF.



Le calomniateur de nos militants, répandant des mensonges sur bon nombre d'entre eux, les accusant de préparer des actes violents au point qu'ils se fassent arrêter, ne peut pas rejoindre les rangs de nos militants. Que dirions-nous à ces derniers alors ?

Son opportunisme et sa versatilité politique proverbiale ne lui accordent aucune place dans les rangs de PASTEF.



En effet, pour motiver notre position, nous ne manquerons pas de rappeler à Monsieur Abdourahmane BALDE son histoire avec notre parti ainsi que ses positions réductrices, sournoises et à la limite insultantes vis-à-vis de nos leaders et militants.



Pendant que Ousmane SONKO était entre les mains du pouvoir de Macky, ce monsieur a été l’un des premiers de l’APR à monter au créneau sur un plateau télévisé d’une chaine de la place pour renier notre leader et le traiter de va-t’en guerre et de violent,le vouant ainsi aux gémonies.



Il a publiquement renié son appartenance au Pastef et a fait comprendre à qui veut l’entendre que malgré le poste de trésorier adjoint à lui dévolu à l’époque, il n’a jamais milité dans ce parti pour les raisons évoquées supra.



Pour faire la guerre à nos militants et leaders à Kolda, il a cherché à salir certains d’entre eux en donnant leur nom à des influenceurs comme Adamo, pour les accuser d’être des terroristes complotant pour bruler les édifices publics comme le TER et autres…Il est même allé jusqu’à fournir les noms de certains patriotes aux officiers de Police de Kolda leur demandant de les mettre sur fichiers afin de les arrêter et aggraver leur cas à la moindre infraction car il les jugeait dangereux.



Toujours dans sa tentative de déstabiliser le parti au profit de l’APR, ce monsieur a été envoyé en mission à Kolda par son mentor Amadou Ba pour démanteler le Pastef et essayer de corrompre certains de nos leaders. Il est allé même jusqu’à commanditer des articles de presse annonçant le ralliement des leaders du parti à sa cause et criant la fin du PASTEF.



Lors des élections locales de 2022, pour toujours déstabiliser le PASTEF, il a colporté des contrevérités et fait propager la rumeur selon laquelle le candidat du parti aurait reçu des sommes importantes du sieur Mame Boye DIAO pour ne pas battre campagne.



Le Judas qui a trahi le parti alors qu'il occupait le poste de trésorier adjoint et qui s'est permis de taxer publiquement, sur un plateau télévisé, notre leader de violent ne peut pas aujourd'hui ravaler ses immondices et prétendre faire comme si de rien n'était en déclarant son soutien au

PASTEF,



Il est évident que sa déclaration de soutien après avoir fait des pieds et des mains pour entrer en contact et avoir la bénédiction de nos leaders au niveau central et après l'échec d'une tentative de rapprochement au niveau local ne sont qu'une puérile manœuvre pour essayer de sauver ce qui reste de sa prétendue carrière politique.



Nous demandons au leader du mouvement Kolda debout, si lui est encore debout et qu'il lui reste une once de dignité de faire preuve de courage et de ne pas quitter le navire de son mentor. Les méthodes de DOURA ne s’inscrivent pas en phase avec les normes d’éthique et de dignité en politique prônées par le PASTEF et ne sauraient être acceptées dans nos rangs.



Nous avons combattu et gagné loyalement à Kolda sans son aide et nous comptons y parvenir à nouveau sans lui.

Il n’est pas question de l’accueillir dans le PASTEF ou de travailler avec lui politiquement. Nous ne partageons pas la même vision et n’avons pas la même appréhension de la politique.



Nous le remercions de sa déclaration de soutien dont nous ne voulons pas.



Le PASTEF battra campagne sans lui, ira aux élections sans lui pour une victoire éclatante au soir du 17 novembre.

LES CADRES DE PASTEF/ KOLDA.