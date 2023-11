MMA : le patron du PLF a laissé entendre un possible combat entre Ngannou et Wilder, l’homme aux 43 victoires dont 42 par KO.

Le monde de la boxe sera encore une fois servi d’un combat du siècle, car le patron de la PLF a lâché une bombe qui va faire saliver les amateurs de sport de combat. Le président de la Professional Fighters League (PFL), Donn Davis, a annoncé le lundi 20 novembre dernier que Francis Ngannou ferait ses débuts dans l’organisation américaine l’année prochaine, rapporte RMC.Mais pas que ! Lors de son passage dans l'émission « The MMA Hour », le patron du PFL, Donn Davis a laissé entendre que le combattant camerounais pourrait se affronter dans un combat de boxe le puncheur américain Deontay Wilder. "The Predator" fera ses grands débuts au PLF annonce le patron de PLF.Après avoir quitté en début d’année l’UFC, le colosse camerounais a eu droit pour son entrée dans le milieu de la boxe d’affronter le mois dernier en Arabie saoudite le Britannique Tyson Fury, champion du monde des lourds qui a d’ailleurs été mis ko pour finalement remporter le combat par décision partagé.Ainsi, le colosse camerounais, engagé en début d’année dans la Professional Fighters League, n’a pas encore combattu avec l’organisation américaine qui vient de racheter le Bellator et qui veut concurrencer l’UFC. Ainsi, pour ses débuts dans cette ligue, Ngannou fera probablement face à «The Bronze Bomber».Francis Ngannou Vs Deontay Wilder dans un combat de boxe serait sans doute l’événement de l’année à venir, car l'américain est un redoutable boxeur affichant un palmarès impressionnant. Wilder, c'est 43 victoires, dont 42 par KO, 2 défaites, 1 nul, de quoi faire monter la hype.