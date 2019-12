MMA Fighting Championship Ares I : 24 combattants dont Reug-Reug, s'affrontent au musée des civilisations noires, ce samedi 14 décembre.

Contribuer au développement de la plus grande ligue de MMA sur le continent africain et en France. C'est l'une des raisons qui ont motivé l'organisation de la grande soirée de MMA, prévue ce samedi 14 décembre 2018 sur l'esplanade du musée des civilisations noires. Au total pas moins de 24 combattants et près de 10.000 personnes sont attendus dans la capitale sénégalaise. Une variété de nationalités, réunie dans diverses catégories allant des poids lourds au moyen. C'est d'ailleurs dans la catégorie des "Heavyweight Bout" que le lutteur sénégalais, Oumar Kane alias Reug-Reug va disputer son tout premier combat en MMA contre le franco-marocain, Sofiane Boukichou. Des affiches de haut niveau dans un cadre chaleureux qui verra la présence de l'artiste sénégalais Wally Seck chargé de mettre l'ambiance... Les arts martiaux mixtes ou mixed martial arts (MMA), encore appelé combat libre ou free-fight, sont composés de sports de combat complets, associant plusieurs disciplines (Boxe anglaise, boxe thaï, judo, lutte...)