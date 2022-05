MISE AU POINT / Serigne Fallou Mbacké à la Conférence des Leaders de YAW : « Personne ne décidera à notre place ! »

Une mise au point de taille du Président du Conseil départemental de Mbacké a été adressée à la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Serigne Fallou Mbacké s’est voulu on ne peut plus clair dans la note qu’il confie à Dakaractu : « Je l’affirme catégoriquement : personne ne décidera à notre place des candidatures aux élections législatives prochaines. »

Visiblement décidé à ne pas se laisser faire, le Mbacké- Mbacké a préféré d’abord lancer un appel assez courtois, mais sans ambiguïté aucune ( au nom des militants et sympathisants de la Coalition And Suxali Sénégal, membre actif de Yewwi Askan Wi) au directoire de la coalition nationale. « Cet appel, dit-il, est une mise en garde relative au choix des investitures au niveau du département de Mbacké, en perspective des élections législatives du mois de juillet 2022. En ma qualité de coordonnateur de la Coalition And Suxali Sénégal, et d’acteur pleinement engagé dans la promotion de l’action politique de Yewwi Askan Wi dans le département de Mbacké, je n’accepterai aucune investiture pour les Législatives contraire aux propositions du département, qui a souverainement plébiscité notre leadership politique lors des élections locales du 23 janvier 2022. »

Serigne Fallou Mbacké de signaler qu’ « au vu de la place prépondérante du département de Mbacké et de Touba, dont le poids électoral commande une considération particulière, le choix souverain de ceux qui porteront notre voix aux élections doit nous revenir, en toute exclusivité, sans une quelconque influence extérieure, contre laquelle nous nous dresserons sans autre forme de procès. »

Il poursuit.