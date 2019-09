MEURTRES DE DEUX ENFANTS À TOUBA / Ils ont été égorgés dans la chambre de leur mère... L'enquête démarrée à Darou Rahmane ''

Un drame d'une rare atrocité s’est produit à Darou Rahmane, un quartier situé non loin de Touba ! Deux enfants âgés respectivement de 4 et 2 ans ont été retrouvés égorgés dans la chambre de leur mère absente des lieux. Les meurtres ont été découverts au réveil. Les corps sans vie des garçons ont été récupérés par les sapeurs pompiers de Touba alertés à exactement 05 h 50 minutes.Au moment où ces lignes sont écrites, les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeïni de Touba. Ce cauchemar a eu lieu dans la cité au moment où Touba s'est presque vidée de l'essentiel de ses adultes à cause de l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan à Dakar. Les enquêteurs sont déjà sur place et ont démarré les auditions. Affaire à suivre...