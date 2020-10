MESRI / Campus Franco Sénégalais : « Le Sénégal doit être fier de ce projet d’innovation » (Cheikh O. Anne)

La France et le Sénégal ont décidé d'un commun accord de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.



Selon Cheikh Omar Anne, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation. « Nos deux chefs d'État ont décidé de renforcer nos coopérations. L’UCAD a été depuis longtemps considérée la dixième université française. Nous avons beaucoup appris sur le modèle français. Mais aujourd'hui, le Sénégal et la France veulent aller de l'avant. On ne va pas installer une université française, mais on va renforcer nos capacités dans nos universités. On veut aller à l'assaut du monde. C’est un projet international qui va déterminer les orientations de nos deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. »



« Le Sénégal doit être fier de ce projet d’innovation dans la démarche et la maîtrise des stratégies qui vont dicter son positionnement dans le monde », selon toujours le MESRI.



« Il y’a eu beaucoup de soutien et d'engagement de la part du gouvernement français. Il a été mis en place un dispositif financier pour accompagner ces formations… », a-t-il ajouté.



Durant ce 5ème comité de pilotage du projet, les deux ministres ont abordé plusieurs questions concernant l'état d'avancement et les perspectives, une façon d'amorcer la prochaine rentrée universitaire post Covid-19. Cette rencontre en visioconférence s'est tenue ce 5 octobre 2020 à la Sphère Ministérielle de Diamniadio.